В Иркутске закончили бетонирование фундамента школы №75 на 200 мест

В Иркутске начали заливать фундамент школы №75 на 200 мест Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске закончили заливку бетона для фундамента будущей школы №75. Она рассчитана на 200 мест, трехэтажное здание будет включать все необходимые для образовательного учреждения помещения: классы, столовую, медпункт, актовый и спортивный залы. Об этом рассказали в администрации областного центра.

- В Иркутске продолжается строительство учебного блока школы № 75. Проектные решения получили положительное заключение госэкспертизы. В городе впервые одновременно в работе находится 18 социальных объектов. 5 из них возводится в настоящее время – школа на Багратиона, пристрои к школам № 53, 57, 75, детский сад в 6 микрорайоне Ново-Ленино на 220 мест, - рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Средства на постройку школы выделили из федерального бюджета по программе "Развитие образования". Работы должны закончить к декабрю 2023 года.

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