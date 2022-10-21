1,5 км нижнего яруса набережной Иркутска выложили новой плиткой

Набережная является одним из популярных прогулочных мест Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Глава администрации Иркутска проверил благоустройства нижнего яруса набережной. Всего восстановили полтора километра: обновили плитку, смонтировали освещение, поставили новые скамейки и урны. Основной объем закончили к 1 сентября, сейчас уже закрыли более детальные вопросы. Об этом рассказали в мэрии.

- По поручению мэра Иркутска проработаем вопрос дополнительного озеленения. Украшением данной территории могут стать, например, подвесные кашпо. Постараемся, чтобы всю эту красоту жители увидели уже следующим летом, – заявила глава департамента городской среды администрации областного центра Елена Юрганова.

Благоустройство Нижней Набережной заняло два этапа. К 2026 году проведут еще больше улучшений на средства из федерального бюджета.

Ранее "КП-Иркутск" писала о продвижении строительства школы №75 в Иркутске. Учреждение рассчитано на 200 мест и возводится на средства по федеральной программе.

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