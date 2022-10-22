В Иркутске восстанавливают мемориал погибшим в ВОВ работникам кирпичного завода

Ремонт и благоустройства провели по инициативе горожан Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске заканчивается восстановление мемориала в честь погибших в Великой Отечественной войне работников кирпичного завода. Стела с барельефом находится на улице Байкальской, ей требовался внешний ремонт. Об этом рассказали в администрации областного центра.

- Подрядная организация восстановила памятную стелу с барельефом. На площадке уложили плитку и смонтировали основания будущих пергол. В ближайшее время установят балки и подвесные качели, скамейки и опоры уличного освещения, - сказано в сообщении пресс-службы.

Работы по благоустройству провели на средства, выделенные в рамках программы "Народные инициативы". Иркутяне уже могут подавать заявки на 2023 год с указанием общественных мест и объектов, которые необходимо благоустроить.

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