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Общество22 октября 2022 3:13

Синоптики рассказали все о погоде в Иркутске 22 октября

Переменная облачность и +8 градусов установятся в Иркутске 22 октября
Дарья БОЛЕСОВА
Погода в Иркутске 22 октября

Погода в Иркутске 22 октября

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 22 октября, в субботу, порадует горожан отсутствием обильных осадков и плюсовой температурой. По данным гидрометцентра Иркутской области, начало выходных будет практически безветренным.

Погода в Иркутске 22 октября

- Переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, температура +7,+9°, - рассказали в ведомстве.

А по территории Приангарья пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Утром установился туман, особенно в центральных частях региона. Ветер меняет направление с юго-западного на юго-восточный, средняя скорость - примерно 9 метров в секунду. Редкие его порывы достигнут 12 метров в секунду.

Ранее "КП-Иркутск" писала об отключении отопления в Иркутске на 24 октября. Некоторые дома по улицам Правобережного и Свердловского округов останутся без тепла с утра до вечера.

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