Погода в Иркутске 22 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 22 октября, в субботу, порадует горожан отсутствием обильных осадков и плюсовой температурой. По данным гидрометцентра Иркутской области, начало выходных будет практически безветренным.

Погода в Иркутске 22 октября

- Переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, температура +7,+9°, - рассказали в ведомстве.

А по территории Приангарья пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Утром установился туман, особенно в центральных частях региона. Ветер меняет направление с юго-западного на юго-восточный, средняя скорость - примерно 9 метров в секунду. Редкие его порывы достигнут 12 метров в секунду.

Ранее "КП-Иркутск" писала об отключении отопления в Иркутске на 24 октября. Некоторые дома по улицам Правобережного и Свердловского округов останутся без тепла с утра до вечера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение отопления в Иркутске 24 октября затронет несколько улиц двух округов (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08