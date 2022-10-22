Погода в Иркутске 22 октября
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Погода в Иркутске 22 октября, в субботу, порадует горожан отсутствием обильных осадков и плюсовой температурой. По данным гидрометцентра Иркутской области, начало выходных будет практически безветренным.
- Переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, температура +7,+9°, - рассказали в ведомстве.
А по территории Приангарья пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Утром установился туман, особенно в центральных частях региона. Ветер меняет направление с юго-западного на юго-восточный, средняя скорость - примерно 9 метров в секунду. Редкие его порывы достигнут 12 метров в секунду.
Ранее "КП-Иркутск" писала об отключении отопления в Иркутске на 24 октября. Некоторые дома по улицам Правобережного и Свердловского округов останутся без тепла с утра до вечера.
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