Житель Усть-Илимска перевел лжесотрудникам банка 600 тысяч кредитных рублей

Пострадавший рассказал, как его обманули Фото: ГУ МВД по Иркутской области

26-летний житель Усть-Илимска стал жертвой телефонного мошенничества. Он поверил лжесотрудникам банка и перевел им 600 тысяч рублей, чтобы спасти себя от якобы образовавшегося кредита. Об этом рассказали в МВД Иркутской области.

- Человек, представившийся сотрудником банка, сообщил об оформлении мошенниками кредита на его имя. Мужчина перевёл разговор на другого лжеспециалиста, которая сообщила о "заморозке" кредита, и чтобы спасти денежные средства ему необходимо оформить зеркальную заявку на этот займ, - рассказали в ведомстве.

После этого мошенница перенаправила жертву на якобы сотрудника службы безопасности. Тот смог завоевать доверие тем, что громко и четко назвал все персональные данные жителя Усть-Илимска: фамилию, имя, отчество, данные паспорта и даже место работы.

В итоге преступники предложили взять кредит на крупную сумму и начать переводить деньги на "безопасные счета" по частям. Когда все было сделано, звонки прекратились. До молодого человека только потом начала доходить суть произошедшего. Он обратился в полицию, где возбудили уголовное дело.

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