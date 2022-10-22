Четыре человека пострадали при опрокидывании машины скорой помощи в Братске после ДТП

Травмы получили медики и пассажиры кареты скорой помощи Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вечером 21 октября в Братске, на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Ленина, перевернулась и рухнула на землю машина скорой помощи с людьми. Это произошло после столкновения с "Тойотой Марк-2". О том, кто был за рулем легкового автомобиля, пока не сообщают. Об этом рассказали в прокуратуре и МВД Иркутской области.

- В результате аварии получили травмы и обратились за медицинской помощью четыре пассажира автомобиля скорой, из которых 2 медицинских сотрудника, 23-летний пациент и его сопровождающая 57-летняя родственница, - сказали в полиции.

Сейчас правоохранительные органы начали проверку происшествия. Сотрудники прокуратуры и полиции выяснят, что стали причиной ДТП и при каких обстоятельствах оно произошло. После этого можно будет установить степень ответственности каждого из водителей.

Отметим, это не первый случай опрокидывания автомобиля скорой помощи в Иркутской области.

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