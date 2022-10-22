В Ангарске провели тренировочную эвакуацию 40 человек из санитарной части 28 ФМБА

Пожарные "спасли" несколько человек Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Ангарске на территории центрально медико-санитарной части № 28 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) провели тренировку по экстренной эвакуации. Пожарные приехали якобы на место происшествия, чтобы вывести людей из медучреждения и спасти тех, кто не смог выбраться сам. Об этом сообщили в МЧС Иркутской области.

- Персонал больницы экстренно вывел из здания 40 человек, а пожарные нашли и спасли ещё двух человек, оставшихся внутри, по автолестнице и с помощью индивидуальных средств защиты дыхания, - пояснили в ведомстве.

Подобные мероприятия позволяют отработать навыки спасателей, для этого моделируют чрезвычайную ситуацию.

Ранее учения прошли для сотрудников управления ветеринарии: они отрабатывали действия в условиях распространения инфекции у животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре человека пострадали при опрокидывании машины скорой помощи в Братске после ДТП

Прокуратура уже начала проверку (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08