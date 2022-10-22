Закончились поиски пропавшего ночью в Иркутске ребенка

Волонтеры и полиция уже нашли ребенка
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В "Лиза Алерт" объявили об окончании поисков ребенка из Иркутска. Мальчика нашли. Подробностей о том, как он себя чувствует, пока не предоставляют. Ребенок пропал ночью с 21 на 22 октября, он ушел из дома и перестал выходить на связь. О его пропаже в отдел полиции сообщила бабушка.
Ранее "КП-Иркутск" писала о пропаже автопутешественника из Хабаровска на территории Иркутской области. Он ехал из Санкт-Петербурга в родной город на машине с домом на колесах, когда попал в аварию. После фиксации ДТП мужчина исчез.
Как оказалось, у него просто сломался телефон, и он не мог позвонить своей семьи. В аварии он получил незначительные травмы. Сейчас глава семьи вернулся в Хабаровск.
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