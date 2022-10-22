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Общество22 октября 2022 5:58

На место дислокации СВО отправили второй эшелон мобилизованных из Иркутской области

Они прошли подготовку в частях
Дарья БОЛЕСОВА
Мобилизованные замотивированы и показывают боевой дух

Мобилизованные замотивированы и показывают боевой дух

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об отправке второго поезда мобилизованных в зону действия специальной военной операции. Они прошли обучение в частях, получили навыки слаживания и боя. Первый эшелон отправился несколькими днями ранее.

- Сегодня выехал в Кемеровскую область. Понимаю, что у наших мобилизованных, которые сейчас дислоцируются в том регионе, тоже есть вопросы. Многие сейчас в процессе слаживания, кто-то на стрельбах. Но в любом случае они не останутся без поддержки. Уже встретился с главой Кемеровской области Сергеем Евгеньевичем Цивилёвым. Проговорили организационные моменты, - написал Кобзев в официальном ТГ-канале.

Дополнительное снаряжение и посылки от родственников доходят до мобилизованных, идет их сортировка. Также практические всем выплатили 100 тысяч рублей в качестве поддержки.

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