На место дислокации СВО отправили второй эшелон мобилизованных из Иркутской области

Мобилизованные замотивированы и показывают боевой дух
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об отправке второго поезда мобилизованных в зону действия специальной военной операции. Они прошли обучение в частях, получили навыки слаживания и боя. Первый эшелон отправился несколькими днями ранее.
- Сегодня выехал в Кемеровскую область. Понимаю, что у наших мобилизованных, которые сейчас дислоцируются в том регионе, тоже есть вопросы. Многие сейчас в процессе слаживания, кто-то на стрельбах. Но в любом случае они не останутся без поддержки. Уже встретился с главой Кемеровской области Сергеем Евгеньевичем Цивилёвым. Проговорили организационные моменты, - написал Кобзев в официальном ТГ-канале.
Дополнительное снаряжение и посылки от родственников доходят до мобилизованных, идет их сортировка. Также практические всем выплатили 100 тысяч рублей в качестве поддержки.
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