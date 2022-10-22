На место дислокации СВО отправили второй эшелон мобилизованных из Иркутской области

Мобилизованные замотивированы и показывают боевой дух Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об отправке второго поезда мобилизованных в зону действия специальной военной операции. Они прошли обучение в частях, получили навыки слаживания и боя. Первый эшелон отправился несколькими днями ранее.

- Сегодня выехал в Кемеровскую область. Понимаю, что у наших мобилизованных, которые сейчас дислоцируются в том регионе, тоже есть вопросы. Многие сейчас в процессе слаживания, кто-то на стрельбах. Но в любом случае они не останутся без поддержки. Уже встретился с главой Кемеровской области Сергеем Евгеньевичем Цивилёвым. Проговорили организационные моменты, - написал Кобзев в официальном ТГ-канале.

Дополнительное снаряжение и посылки от родственников доходят до мобилизованных, идет их сортировка. Также практические всем выплатили 100 тысяч рублей в качестве поддержки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре человека пострадали при опрокидывании машины скорой помощи в Братске после ДТП

Прокуратура уже начала проверку (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08