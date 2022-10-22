В Иркутске завели дело после незаконного сноса памятника "Борцам революкции"

Несколько сотрудников администрации проверяют
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В СК Иркутской области сообщили о возбуждении уголовного дела после сноса памятника "Борцам революции". Монумент убрали еще несколько лет назад, его демонтировали и больше не вспоминали. Однако, он является объектом культурного наследия.
- По предварительным данным, памятник "Борцам революции" был демонтирован ещё в 2017 году. По данным СМИ с этого времени никаких работ по восстановлению объекта не проведено. Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области будут изучены необходимые документы по реставрации данного мемориала и реконструкции прилегающей территории, - рассказали в ведомстве.
Сейчас несколько должностных лиц администрации города попали под доследственную проверку. Следователи завели уголовное дело по статье "ничтожение или повреждение объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр".
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