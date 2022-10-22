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Общество22 октября 2022 9:36

Министр спорта Иркутской области посетил строительную площадку нового ФОКа в Жигалово

Поселку требовался крупный спортивный объект
Дарья БОЛЕСОВА
Средства выделили по нацпроекту

Средства выделили по нацпроекту

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Глава министерства спорта Иркутской области Повел Богатырев провел инспекцию строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Жигалово. Местным жителям требовался крупный спортивный объект. Сейчас рабочие уже монтируют основные конструкции и трибуны стадиона.

- В здании будут размещаться универсальный игровой и тренажерный залы, раздевалки, душевые, медицинский кабинет, административные помещения, - рассказали в правительстве Приангарья.

Строительство ведут за счет средств по нацпроекту "Демография", а конкретно, по программе "Спорт - норма жизни". Целью проектов стала популяризация физической активности среди населения и создания для этого подходящих условий.

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