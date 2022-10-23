Синоптики рассказали, какая погода будет в Иркутске 23 октября

В воскресенье, 23 октября, воздух в Иркутске прогреется до 14 градусов тепла. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода продолжает радовать жителей Иркутска. По данным областного гидрометцентра, в воскресенье, 23 октября, воздух в Иркутске прогреется до 14 градусов тепла. А вот в западных и северных районах области возможны неблагоприятные и опасные метеорологические явления.

- В областном центре переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура +12,+14°, рассказали в гидрометцентре Иркутской области.

Тем временем, на территории региона пройдут небольшие дожди. В Катангском и Усть-Илимском районах местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Редкие его порывы достигнут 14 метров в секунду. В западных и северных районах чуть сильнее – до 15-17 метров в секунду. Температура составляет +12,+17°, но при условии облачности +2,+7°.Также метеорологи предупредили о гололедице на дорогах.