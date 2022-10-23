В Иркутске во время уборки работница клининговой службы напала с ножом на пожилых супругов

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор 42-летней работнице клининговой службы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор 42-летней работнице клининговой службы. Женщина пыталась убить пожилых супругов в ходе возникшей ссоры. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона.

- В сентябре 2020 года, к семейной пожилой паре пришла сотрудница клининговой службы. В ходе общения, между ними возникла ссора. Женщина вооружилась ножом и нанесла им несколько ударов. Однако ввиду активного сопротивления со стороны потерпевших и своевременного оказания медицинской помощи они остались живы, - рассказали в ведомстве.

Подсудимая признана виновной. Суд приговорил женщину к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год.