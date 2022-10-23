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Общество23 октября 2022 4:14

Молодежные проекты из Иркутской области получат гранты Росмолодежи

Иркутская область стала одним из лидеров по числу поданных заявок на конкурс
Виктория КУДАЕВА
Победителями из региона стали 13 проектов.

Победителями из региона стали 13 проектов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская область оказалась в списке лидеров по числу поданных заявок на участие в конкурсе «Росмолодежь. Гранты 2 сезон». Итоги подвело Федеральное агентство по делам молодежи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Такая активность молодежи Прибайкалья - в том числе результат плотной работы нашего регионального министерства по делам молодёжи. Именно оно доводит до ребят информацию о таких конкурсах и помогает оформлять и подавать заявки, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

От Иркутской области в конкурсе участвовали 264 проекта. До защиты были допущены 239 заявок. Победителями из региона стали 13 проектов. Они получат гранты на реализацию своих проектов на общую сумму 7,5 миллионов рублей.