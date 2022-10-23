Молодежные проекты из Иркутской области получат гранты Росмолодежи

Победителями из региона стали 13 проектов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская область оказалась в списке лидеров по числу поданных заявок на участие в конкурсе «Росмолодежь. Гранты 2 сезон». Итоги подвело Федеральное агентство по делам молодежи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Такая активность молодежи Прибайкалья - в том числе результат плотной работы нашего регионального министерства по делам молодёжи. Именно оно доводит до ребят информацию о таких конкурсах и помогает оформлять и подавать заявки, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

От Иркутской области в конкурсе участвовали 264 проекта. До защиты были допущены 239 заявок. Победителями из региона стали 13 проектов. Они получат гранты на реализацию своих проектов на общую сумму 7,5 миллионов рублей.