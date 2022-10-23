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Происшествия23 октября 2022 4:48

Житель Бурятии отдал мошенникам 1,3 миллиона рублей

Аферисты по телефону представились специалистами банка
Виктория КУДАЕВА
Аферисты выманили у мужчины 1,3 миллиона рублей.

Аферисты выманили у мужчины 1,3 миллиона рублей.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Житель Северо-Байкальского района Бурятии попал на удочку мошенников. Аферисты выманили у мужчины 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия.

- 21 октября на мобильный телефон жителя Северо-Байкальского района республики Бурятия поступил звонок от неизвестного. Абонент представился специалистом коммерческого банка и пояснил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя. Также он сообщал: чтобы избежать этого, необходимо получить кредит и перевести денежные средства на безопасный счет, - сообщили в ведомстве.

Мужчину не смутили требования звонившего. Действуя по подсказкам аферистов, он оформил на себя в банке два кредита на сумму 1,32 миллиона рублей. После этого перевел деньги на банковский счет мошенников. Сотрудники прокуратуры отметили, что это самая наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю.