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Общество23 октября 2022 5:08

Аварийное отключение света произошло в Куйбышевском районе Иркутска

Ремонтники обещают вернуть электричество в дома к 17:00
Виктория КУДАЕВА
Планируется, что электроснабжение в дома иркутян вернется к 17:00.

Планируется, что электроснабжение в дома иркутян вернется к 17:00.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Аварийное отключение света в Куйбышевском районе Иркутска произошло днем, 22 октября. Без электроснабжения оказались жители некоторых домов на семи улицах: Вагина, Глеба Успенского, Киренская, Котовского, Петрова, Сурнова, Щорса. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- К 13:54 был выявлен повреждённый участок. После чего были организованы работы по определению места повреждения и восстановлению кабельной линии. В 23:30 аварийно-восстановительные работы были завершены, однако, высоковольтные испытания КЛ выявили наличие второго повреждения, уточнили в соцсетях компании.

Ремонтники определили местоположение поврежденного участка. Сейчас ведутся работы по раскопке котлована для восстановления кабельной линии. Планируется, что электроснабжение в дома иркутян вернется к 17:00.