Аварийное отключение света произошло в Куйбышевском районе Иркутска

Планируется, что электроснабжение в дома иркутян вернется к 17:00. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Аварийное отключение света в Куйбышевском районе Иркутска произошло днем, 22 октября. Без электроснабжения оказались жители некоторых домов на семи улицах: Вагина, Глеба Успенского, Киренская, Котовского, Петрова, Сурнова, Щорса. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- К 13:54 был выявлен повреждённый участок. После чего были организованы работы по определению места повреждения и восстановлению кабельной линии. В 23:30 аварийно-восстановительные работы были завершены, однако, высоковольтные испытания КЛ выявили наличие второго повреждения, уточнили в соцсетях компании.

Ремонтники определили местоположение поврежденного участка. Сейчас ведутся работы по раскопке котлована для восстановления кабельной линии. Планируется, что электроснабжение в дома иркутян вернется к 17:00.