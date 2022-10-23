Теплоснабжающие организации Иркутского района погасили 8 миллионов рублей долга за электричество

Нарушения договорных обязательств могли повлечь перебои в подаче электроснабжения. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутском районе теплоснабжающие организации погасили задолженность перед энергосбытовой компанией за поставленную электроэнергию в размере восьми миллионов рублей. Задолженность была выявлена в ходе проверки исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Между энергосбытовой компанией и организациями, осуществляющими эксплуатацию котельных, заключены договоры энергоснабжения. Ввиду нарушения договорных обязательств о порядке оплаты перед энергосбытовой компанией с января 2022 г. образовалась задолженность за поставленную электроэнергию в размере более 8 миллионов рублей, отмечается в релизе ведомства.

Нарушения договорных обязательств могли повлечь перебои в подаче электроснабжения. После вмешательства прокурора, долг перед поставщиком электроэнергии был оплачен полностью.