Около 400 человек эвакуировали из торгового центра «Карамель» в Иркутске

Из здания эвакуированы 374 человека Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в торговом центре «Карамель» поступило в пожарно-спасательную службу Иркутска 23 октября в 14:58. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Из здания эвакуированы 374 человека. Из них 63 персонала. – отметили в ведомстве.

Сигнализация сработала на верхнем этаже торгового центра. Пожарные оперативно прибыли к месту вызова и проверили все помещения. Задымление не обнаружено. Причина срабатывания пожарной системы не установлена. Дознаватели МЧС проведут дополнительную проверку.