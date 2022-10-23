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Происшествия23 октября 2022 7:27

Около 400 человек эвакуировали из торгового центра «Карамель» в Иркутске

В здании сработала пожарная сигнализация
Виктория КУДАЕВА
Из здания эвакуированы 374 человека

Из здания эвакуированы 374 человека

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в торговом центре «Карамель» поступило в пожарно-спасательную службу Иркутска 23 октября в 14:58. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Из здания эвакуированы 374 человека. Из них 63 персонала. – отметили в ведомстве.

Сигнализация сработала на верхнем этаже торгового центра. Пожарные оперативно прибыли к месту вызова и проверили все помещения. Задымление не обнаружено. Причина срабатывания пожарной системы не установлена. Дознаватели МЧС проведут дополнительную проверку.