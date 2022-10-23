Строительство крытого катка в Университетском микрорайоне Иркутска должны закончить к концу года

Возведение крытого тренировочного катка идет по графику и должно завершиться к концу года. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Работы по строительству крытого тренировочного катка с искусственным льдом выполнены на 80,2%. Возведение объекта идет по графику и должно завершиться к концу года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В связи с удорожанием строительных материалов предусмотрено увеличение сумм федерального финансирования, которые пойдут на замещение областных средств. На данный момент ведется работа по включению данных средств в бюджет Иркутской области, - рассказал глава региона Игорь Кобзев.

Возведение нового спортивного объекта началось в августе 2019 года. Общий объем финансирования составил 500, 6 миллионов рублей. Известно, что после открытия катка, на его базе будут действовать детские секции по хоккею и фигурному катанию. Новую площадку города смогут посещать более тысячи человек.