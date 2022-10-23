Губернатор Иркутской области подтвердил крушение СУ-30 в Иркутске

Крушение СУ-30 в Иркутске.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил информацию, что в Иркутске произошло крушение самолета СУ-39. В МЧС уточнили, что происшествие произошло в районе ул. Пржевальского, 32. Информация уточняется.

- Губернатор Игорь Кобзев выехал на место происшествия. Все экстренные службы задействованы, - добавили в пресс-службе правительства Иркутской области.

На место выехал корреспондент КП-Иркутск, следите за новостями, информация обновляется.

Напомним, о ЧП первыми сообщили в соцсетях очевидцы, которые увидели зарево в небе над жилым районом, на место выехали службы, возможно пострадали несколько жилых домов. О пострадавших жителям не сообщается.