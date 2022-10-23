Два пилота погибли при крушении Су-30 в Иркутске.

ЧП произошло вечером 23 октября. Самолет Су-30 упал в Ленинском районе Иркутска. На место выехал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он сообщил, что спасатели сейчас тушат огонь.

Стало известно, что самолет упал на частный дом 100 кв. м. на ул. Пржевальского, 32. Дом на две семьи. Никто не пострадал. Но погибли оба пилота. Они выполняли испытательный полет.

На место выехал корреспондент КП-Иркутск, мы сообщим о последних новостях.

О причинах крушения Су-30 в Иркутске пока не сообщается.

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