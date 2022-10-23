Прокуратура начала проверку после крушения самолета в Иркутске 23 октября. Фото: Борис Реуцкий

Прокуратура Иркутской области начала проверку после крушения самолета Су-30 в Иркутске вечером 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба организации.

- На место происшествия выехал прокурор Иркутской области Андрей Ханько для координации деятельности экстренных служб и правоохранительных органов, - отмечают специалисты.

Напомним, истребитель Су-30 упал в городской черте, в районе частного сектора. Точный адрес- улица Пржевальского. Упал самолет на деревянный двухэтажный жилой дом, рассчитанный на две семьи. Он загорелся. В момент крушения, к счастью, по данным регионального МЧС, людей в здании не было. Как сообщают спасатели, к 19.30 открытое горение уже ликвидировано. Площадь пожара составила двести квадратных метров.

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