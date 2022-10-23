Пожар на месте крушения самолета Су-30 в Иркутске потушен. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Пожар на месте падения самолета Су-30 в Иркутске 23 октября потушен. О ликвидации открытого горения сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пожарно-спасательные подразделения продолжают работу на месте падения самолета в черте города, - говорят спасатели. – Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Напомним, самолет упал на дом в Иркутске вечером в воскресенье. Точный адрес, по данным мэра Руслана Болотова – улица 2-ой Советский переулок,4. Ранее сообщалось, что это дом частный двухэтажный деревянный жилой дом. К счастью, по словам регионального правительства и спасателей, жильцов в момент крушения дома не было. А вот оба пилота погибли. Они выполняли приемо-сдаточный полет.

На месте падения самолета Су-30 работают также другие экстренные службы, там на месте также находятся прокурор региона, следователи-криминалисты, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов.