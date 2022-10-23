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Происшествия23 октября 2022 12:25

150 домов остались без света после крушения самолета Су-30 в Иркутске

На месте работают ремонтные бригады
Яна ЛИСИНА
Яна ЛИСИНА
Крушение Су-30 в Иркутске.

Крушение Су-30 в Иркутске.

150 домов остаются без электроэнергии после крушения самолета Су-30 в Иркутске. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале. На месте работают ремонтные бригады, им дано поручение как можно быстрее восстановить электроснабжение и дать свет.

- Поговорили с жителями. Обязательно рассмотрим вопрос предоставления маневренного фонда, а также выплат по утрате имущества. Один на один с бедой жителей не оставим, - сказал губернатор.

ЧП произошло вечером 23 октября в Ново-Ленино, истребитель Су-30 выполнял тренировочный полет, вылетев с территории авиазавода. Упал на жилой дом. По уточненным данным, он расположен в переулке 2-ой Советский, 4. В нем проживает 5 человек. В момент трагедии их не было дома. Им предложили временное размещение.

Для расследования происшествия создана специальная комиссия, в ее работе примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов.