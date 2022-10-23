Пятерых владельцев не было дома в момент падения самолета Су-30 в Иркутске. Фото пресс-служба правительства Иркутской области

2-ой Советский переулок, 4 – таков точный адрес места падения самолета Су-3- в Иркутске. Это частный дом. В нем проживало пять человек - две семьи. К счастью, всех их в момент крушения истребителя не было дома. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- На данный момент им предложено временное размещение, - добавил глава региона. - Насчет компенсаций – мы перечислим деньги на первоначальные нужды им крайний срок во вторник. Вопрос на контроле минсоцразвития. Семьи получат по 100 тысяч рублей.

Напомним, что самолет Су-30 упал на дом в Иркутске вечером в воскресенье. Крушение истребителя произошло в частном секторе. Из-за ЧП без электричества осталось 150 домов. Устранить неисправности с подачей электроэнергии специалисты обещают к 22.30 сегодня.

Читайте также:

Жители соседнего дома, пострадавшего при крушении Су-30: Сначала подумали, что взорвался газовый баллон. На месте крушения находится корреспондент «КП» - Иркутск и сообщают, что собралось много горожан (подробности)