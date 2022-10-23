Электроснабжение в домах в районе крушения Су-30 в Иркутске восстановлено

Электроснабжение восстановлено.

Несколько часов оставались без электроэнергии жители 150 домов в Иркутске после падения истребители Су-30. Самолет рухнул на жилой дом в Ново-Ленино, погибли два пилота. Горожане не пострадали. Сообщается, что электроснабжение восстановлено.

- На месте падения самолета работали две бригады Южных электрических сетей. Повреждений оборудования и сетей в результате падения нет. Для безопасного тушения пожара было отключено электроснабжение некоторых домов на улицах 2-й Советский, Верещагина, Павла Красильникова, Пржевальского. В 19:55 восстановлено электроснабжение Школы №4, - сообщили в телеграм-канале Свет38.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения остальных потребителей 22:30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Иркутска чудом спаслась при крушении самолета Су-30: Я больше всего испугалась за сына