Мэр Иркутска: Жителям в районе падения Су-30 ничего не угрожает

Руслан Болотов на месте крушения Су-30.

В Иркутске вечером 23 октября завершилось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области. В Ленинском районе, где упал самолет Су-30, выполнявший тренировочный полет с авиазавода, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Пожар потушен, электроснабжение восстановлено.

–В доме по адресу 2-й Советский переулок, 4 проживает пять человек. Никто их них не пострадал. Будем решать вопросы с их дальнейшим пребыванием, восстановлением документов, - сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов. - Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.

МУП «Комбинат питания» обеспечит жителей пострадавшего дома горячей едой. Также питание получают сто человек, принимавших участие в ликвидации ЧП.

Напомним, Су-30 упал на жилой дом в Иркутске вечером 23 октября, погибли два пилота. Чудом никто из жителей не пострадал.

Самолет упал на двухквартирный деревянный дом, половина, на которую рухнул истребитель, была пустой – жильцов не было дома. А их соседи не пострадали.