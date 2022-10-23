На месте крушения Су-30 в Иркутске завершены аварийно-спасательные работы Фото: Анастасия КУРЕНОВА

На месте крушения Су-30 в Иркутске завершены аварийно-спасательные работы. Главный спасатель Иркутской области Вячеслав Федосеенко рассказал, что сообщение о потере связи с самолетом поступило из иркутского авиазавода в МЧС в 17.50 по местному времени. В 18.20 уже сообщили, что произошло крушение. Истребитель рухнул на жилой дом в Ленинском районе города.

- К месту были направлены силы гарнизона. Когда пожарные прибыли на место, горел двухквартирный деревянный дом на площади 100 квадратных метров, - сказал Федосеенко.

Пожарные тушили огонь и обеспечили также защиту от огня соседних строений.

- Сил и средств было достаточно. На данный момент все работы по аварийно-спасательным работам и по тушению завершены. Объект передан в Следственный комитет, - добавил глава иркутского МЧС.

В результате крушения Су-30 в Иркутске погибли два пилота, жертв среди населения нет.