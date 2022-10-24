Какой будет погода в Иркутске 24 октября, рассказали метеорологи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 24 октября будет облачной, но с прояснениями. Метеорологи обещают осадки, но, к счастью, они ожидаются небольшими. Правдивый прогноз КП-Иркутск рассказли сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 24 октября

- Погода в Иркутске 24 октября принесет в город небольшой дождь с мокрым снегом, - говорят синоптики. – В Иркутске дует северо-западный ветер со скоростью 10-15 м/с. Днем воздух прогреется до +4…+6 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 724 миллиметра ртутного столба, а вот влажность воздуха повышенная – 73%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 24 октября готовит сибирякам сильный ветер с порывами до 20-25 м/с, а также мокрый снег и метели. Днем столбики уличных термометров покажут +3…+8, местами до -2.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08