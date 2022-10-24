55 человек пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю. Фото:Госавтоинспекция Иркутска

В Иркутске и Иркутском районе за неделю с 17 по 23 октября на дорогах зарегистрировано 30 ДТП. В этих автоавариях пострадали 49 взрослых и шестеро детей. Увы, также были и смертельные дорожно-транспортные происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.

- Три человека погибли, - говорят инспекторы. – Чаще всего регистрировались столкновения транспорта – таковых было 15, также совершено восемь наездов на пешеходов, четыре водителя съехали с дороги, двое врезались в припаркованный транспорт, один раз зарегистрирован наезд на препятствие.

Полицейские напоминают, что соблюдать правила движения должны как автомобилисты, так и пешеходы. От этого зависят жизни.

- Задача пешехода - убедиться в безопасности перехода, водителя - снизить скорость и пропустить, - говорят инспекторы.

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