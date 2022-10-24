Виталий Барышников уволился с поста советника мэра в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Виталий Барышников покинул пост советника мэра Иркутска спустя два месяца после назначения на эту должность. Добровольно. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации областного центра.

- Виталий Владимирович уволился по собственному желанию, - поделились в мэрии Иркутска.

Специалисты также отметили, что не знают, куда собирается устроиться на работу чиновник. Своими планами он не поделился. Напомним, Виталии Барышников стал советником мэра Иркутска в середине августа. Среди его обязанностей было и курирование сотрудничества с общественными организациями, политическими партиями, а также работа по взаимодействию с Луганской и Донецкой Народными Республиками.

На посту Барышников отработал два месяца. До этого он служил заместителем мэра – председателем комитета по социальной политике и культуре. В карьере чиновника были также такие должности как министр культуры и архивов Иркутской области, руководитель Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, председатель комитета по молодёжной политике администрации Иркутской области, помощник председателя Законодательного собрания Иркутской области.

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