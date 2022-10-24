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Происшествия24 октября 2022 3:50

В Ангарске мужчина разгуливал по городу с пистолетом

Неизвестный изрядно напугал местных жителей
Виктория КУДАЕВА
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Вечером субботы, жители Ангарска заметили на улицах мужчину, который гулял по городу с предметом, похожим на пистолет. Полицейские установили его личность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Во время мониторинга социальных сетей, сотрудники полиции обнаружили видеоролик, на котором мужчина шел по улице города с предметом, похожим на пистолет. На место оперативно прибыл экипаж ППС, который задержал гражданина, - сообщили в ведомстве.

Задержанным оказался 28-летний мужчина. Он был в нетрезвом состоянии. С собой у него действительно была так называемая «воздушка» с пустой обоймой. В его отношении составлен административный протокол за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.