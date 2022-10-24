Житель Иркутска отдал мошенникам 2,8 миллиона рублей, вырученных с продажи квартиры

Мужчина попался на уловку мошенников и перевел им 2,8 миллиона рублей, вырученных с продажи жилья Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В полицию обратился 60-летний работник детского сада из Иркутска. Мужчина попался на уловку мошенников и перевел им 2,8 миллиона рублей, вырученных с продажи жилья. Об это сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Местный житель рассказал, что ему на телефон позвонили неизвестные и сообщили, что с его банковского счета производятся попытки снятия денежных средств. Мужчина начал переживать, так как на его счету находилась крупная сумма денег, полученная от продажи единственной жилплощади, - сообщают в ведомстве.

Сначала неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что от имени пострадавшего поступила заявка на получение кредита. Затем к разговору присоединился якобы представитель правоохранительных органов. Он пригрозил мужчине уголовной ответственностью, а также заверил, что в отношении работников банка будет проведена проверка. Поэтому, чтобы сохранить деньги, их нужно перевести на другой счет. Действуя по инструкции, пострадавший перечислил аферистам 2,8 миллиона рублей. Возбужденно уголовное дело по факту мошенничества.