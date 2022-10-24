В трех районах Свердловского округа отключено электричество. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Свердловском округе Иркутска 24 октября произошло, по данным энергетиков, в 11.18. Бригада южных электросетей, как сообщает в своих соцсетях Иркутскэнергосбыт, отправлена на место. Задача специалистов - понять, почему именно отключилась электроэнергия и восстановить ее подачу в дома.

Отключение света в Свердловском округе Иркутска 24 октября

- Под отключение попала часть домов в микрорайоне Юбилейный и на улицах Багратиона, Костычева, а также в садоводстве Энергетик, - отмечают в Иркутскэнерсбыте.

Все три района Свердловского округа расположены рядом и, вероятнее всего, причина отключения света 24 октября также общая. Многие жители считают, что "виноват" достаточно сильный ветер. Однако шквальным его все же не назовешь.

В любом случае ориентировочная дата, когда свет появится в домах этой части Свердловского округа 24 октября, уже названа - это 14.00 иркутского времени.