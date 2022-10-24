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Общество24 октября 2022 5:07

Из-за сильного ветра в трех районах Иркутской области отключили электричество

В трех районах Иркутской области из-за непогоды произошло отключение света 24 октября
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Из-за сильного ветра в трех районах Иркутской области отключили электричество.

Из-за сильного ветра в трех районах Иркутской области отключили электричество.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На всей Иркутской области сейчас бушует непогода. И если в Иркутске просто усилился ветер и пошел холодный дождь, то в западных и северных районах Приангарья "штормит". Из-за этого произошло отключение света в трех районах Иркутской области 24 октября.

Отключение света в трех районах Иркутской области 24 октября: когда дадут

- В результате неблагоприятных метеорологических явлений произошло отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов Черемховского, Тайшетского и Тулунского районов, - уточняют в ГУ МЧС по Иркутской области. - При снижении ветра проводится повторное включение, аварийно-восстановительные бригады сетевых компаний проводят осмотр линий.

А ветер, который бушует на западе и севере Иркутской области с ночи, можно назвать шквальным. Порывы весьма серьезные - до 24 м/с - в Братском, 23 м/с – в Зиминском и Чунском, 20 м/с – в Усть-Удинском и Тайшетском, 17 м/с – в Заларинском и Тулунском, 16 м/с – в Нижнеудинском районах.

По этой причине и произошло отключение света в трех районах Иркутской области 24 октября.