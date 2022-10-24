Лифт и эскалатор оборудуют в новом вокзале Иркутск-Пассажирский до конца 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство объединенного пассажирского зала на вокзале Иркутск-Пассажирский подходит к концу, сдать здание специалисты обещают в декабре 2022 года. Об том сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Отмечается, что здание будет трехэтажным с витражами, кафетерием, лифтом и эскалатором. Объект уже возведен, установлены лестницы, оборудованы выходы на перрон, привокзальная площадь.

- Архитектурно корпус будет стилизован под историческое здание вокзала, - говорят на ВСЖД. - Особое внимание в ходе строительства уделено созданию безбарьерной среды. Для маломобильных пассажиров оборудованы пандусы и устанавливаются подъемники. Кассы адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Работы в новом объединенном пассажирском вокзале закончатся в ближайшие два с половиной месяцев. Еще нужно завершить отделку стен, декорировать потолки и колонны. В скором времени рабочие займутся укладкой плитки на пол.

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