При падении СУ 30 в Иркутске 24 октября повреждены несколько соседних домов.

Сегодня специалисты администрации Ленинского округа начнут осмотр близлежащих к месту падения СУ-30 в Иркутске 23 октября построек. Задача - уточнить размеры ущерба, который понесли жители соседних с разрушенных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В адрес городской администрации начали поступать обращения от жителей окрестных домов, которые тоже в той или иной степени пострадали во время ЧП, - уточняют в мэрии. - Первый заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков встретился с пострадавшими после крушения самолета СУ-30.

-Вчера в темноте было сложно оценить масштаб ущерба. Поэтому будут обследованы еще и ближайшие дома, - отмечает заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков. – Продолжается работа по оценке ущерба, в администрацию Ленинского округа поступают обращения от жителей близлежащих домов, где был разлет осколков. Мы все это фиксируем. Думаю, работа будет продолжаться не менее недели.

Повреждения частных подворий относительно небольшие - где-то снесло забор, где-то сарай или другую хозяйственную постройку. Жителям двухэтажного дома по Второму советскому переулку. который сгорел ( именно на него рухнул СУ-30) должны помочь решить вопрос с жильем.