Похищенный Mercedes-Benz разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске разыскивают похищенный Mercedes-Benz. Автомобиль был угнан от дома номер 184/1 по улице Розы Люксембург в микрорайоне Ново-Ленино. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Отмечается, что после угона автомобиль могли перегнать в любой районо областного центра. Полицейские передают приметы транспортного средства.

- Седан черного цвета, 2002 года выпуска,- говорят в МВД региона. - Госномер У399ВВ 138 регион. На машине литье в виде пятилучевой звезды, на заднем бампере имеются потертости.

Иркутян, видевших данный автомобиль, просят сообщить в отделения полиции или позвонить туда по телефону. Кстати, напомним, что в Ленинском округе Иркутска введен режим ЧС после падения самолета Су-30 на жилой частный дом.

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