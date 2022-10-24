Игорь Кобзев рассказал, когда перечислят выплаты владельцам разрушенного падением самолета Су 30 дома

Выплаты владельцам разрушенного от падения самолета Су 30 в Иркутске дома перечислят 25 октября Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Приангарье прошло внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным заседаниям из-за ЧП, которое произошло в Иркутске вечером 23 октября. Примерно в 18.20 по местному времени на жилой деревянный дом, в котором проживало две семьи, упал истребитель Су 30. К счастью, одной семьи не было дома, а вторая чудом спаслась. Какие выплаты и когда перечислят пострадавшим, сообщили в правительстве Иркутской области.

- Выплаты, полагающиеся пострадавшим по областному закону при утрате имущества, планируется перечислить 25 октября, - говорит губернатор Игорь Кобзев. - Сегодня пострадавшим восстанавливают документы.

Пострадавшим, оставшимся без крыши над головой, уже предложили для размещения несколько квартир из маневренного фонда города. Кроме того, на место крушения самолеты выехали специалисты, чтобы убедиться, что остальные жители 2-ого Советского переулка не понесли имущественного ущерба.

Напомним, трагедия произошло в Иркутске вечером в воскресенье. Истребитель рухнул на частный сектор. Пострадавших среди иркутян нет, погиб экипаж самолета. Движение на поврежденном участке перекрыто на время следственных действий. Кстати, уголовное дело находится на контроле у центрального аппарата СК и прокуратуры региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08