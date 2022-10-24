15 612 жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье на прошлой неделе за помощью к медикам обратилось 15 612 сибиряков, заболевших ОРВИ. Цифра эта не огромная, показатель сейчас на 33.5% ниже эпидпорога. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Из общего числа заболевших большинство дети - 10933 ребенка до 14 лет, - говорят специалисты. - Во всех возрастных группах населения отмечается отрицательный темп прироста заболеваемости, кроме детей от 0 до 2 лет.

В регионе пока не обнаружено ни одного случая заболевания вирусом гриппа. Сейчас самое время поставить от него прививку, считают медики. Тем более, что данный вид вакцинации входит в национальный календарь прививок. Нужно только обратиться в поликлинику по месту жительства.

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