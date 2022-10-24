Экономический эффект от реализации программы производственной эффективности «Верхнечонскнефтегаза» превысил 500 миллионов рублей. Фото предоставлено пресс-службой АО «Верхнечонскнефтегаз».

Экономический эффект компании «Верхнечонскнефтегаз», которая входит в нефтедобывающий блок НК «Роснефть», от внедрения системы по повышению производственной эффективности в I полугодии 2022 года превысил 500 миллионов рублей.

Повышение эффективности работы производственных активов - один из ключевых элементов стратегии НК «Роснефть». Компания проводит планомерную работу, направленную на сокращение эксплуатационных затрат предприятий за счет внедрения передовых технологических решений.

За первые шесть месяцев 2022 года в АО «Верхнечонскнефтегаз» разработано и утверждено 12 паспортов проектов по повышению производственной эффективности.

Одним из наиболее успешных проектов стало применение на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении нового типа клапана сброса избыточного давления. Предложенное решение позволило повысить эффективность работы скважины, а также снизить операционные затраты.

Другой значимый проект направлен на повышение качества очистки подтоварной воды, из которой перед закачкой обратно в пласт отбирают остатки нефти. Предложенная сотрудниками ВЧНГ технология позволила уменьшить время распада эмульсии и сократить цикл подготовки подтоварной воды.

Проект рециклинга отработанной пластиковой тары, реализуемый предприятием, позволяет снизить нагрузку на экологию, а также затраты на утилизацию сырья. На Верхнечонском месторождении установлен специальный измельчитель пластика. Получаемая пластиковая крошка поставляется стороннему предприятию, которое изготавливает из полученного сырья полезную продукцию.

Кроме того, «Верхнечонскнефтегаз» оптимизировал перевозки вахтового персонала за счет использования воздушных судов с большей пассажировместимостью. Стоимость перевозки одного пассажира сократилась на 15 - 20%.

Справка

АО «Верхнечонскнефтегаз» разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, одно из крупнейших в Восточной Сибири, расположенное в Катангском районе Иркутской области.

Предприятие также является оператором работ на лицензионных участках НК «Роснефть» в Иркутской области и Красноярском крае.