24 подростка задержали в ночных заведениях Иркутска после комендантского часа Фото: Виктория МИНАЕВА

В минувшие выходные в ночных заведениях Иркутска прошли рейды на соблюдение миграционного законодательства и «комендантского часа». Были задержаны и доставлены в дежурную часть 24 подростка младше 18 лет, которые находились в подобных местах без сопровождения взрослых. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- После доставки в дежурную часть все дети были переданы законным представителям, - говорят в МВД региона. - По каждому факту составлены материалы за нарушение так называемого «комендантского часа», которые будет рассматривать комиссия по делам несовершеннолетних.

Также во время рейда был обнаружен гражданин Киргизии, нарушивший миграционное законодательство. Он живет в России нелегально уже с 2019 года. По этому правонарушению также составлен административный протокол. Кроме того, полицейские нашли в двух барах спиртное без документов. Алкоголь изъяли. Владельцам развлекательных заведений грозят штрафы до 200 тысяч рублей.

Еще во время рейдов по ночным заведениям сотрудникам МВД попался на глаза 20-летний иркутянин, употреблявший наркотические вещества. Молодому человеку также придется ответить перед законом.

- Такие рейды проводятся нами на постоянной основе, работа по направлениям деятельности будет продолжена, - отметили в ГУ МВД Приангарья.