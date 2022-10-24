Модульный фельдшерско-акушерский пункт построили в Братском районе

ФОТО: правительство Иркутской области.

В деревне Леонова появился новый ФАП, его построили по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области». Это второй пункт в Братском районе, возведенный по этому проекту. Всего планируется сделать четыре ФАПа в рамках проекта.

- Пункт представляет собой модульную конструкцию, завершены работы и по благоустройству, фельдшер уже готов к приему жителей, - отметил исполняющий полномочия министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

До этого сельчане получали амбулаторную помощь в старом здании, которому почти полвека. В новом же ФАПе комфортно, просторно и удобно. Его оснастили современным оборудованием. Осталось только получить лицензию на медицинскую деятельность.

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