1432 жителя Иркутской области заразились коронавирусом за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье продолжает распространяться коронавирус. В регионе на минувшей неделе диагноз COVID-19 подтвердился у 1 432 человек, 498 из них проживает в Иркутске. Все они получили положительные результаты тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией Иркутской области.

- С 17 по 24 октября в ковидные госпитали области попали 280 человек, - говорят специалисты. – За это же время выздоровели 4 025 сибиряков. Всего с инфекцией с начала пандемии у нас справились 341 538 из общего числа - 349 439 - подтвержденных за это время случаев инфицирования.

Увы, на минувшей неделе произошло и 17 летальных исходов течения болезни. Шестеро скончавшихся умерли от COVID-19, еще 11 зараженных коронавирусом болели также и иными тяжелыми заболеваниями, которые и привели к смерти. Всего новая коронавирусная инфекция унесли жизни уже 8 795 жителей Иркутской области, еще 849 подцепивших заразу скончались от других болезней.

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