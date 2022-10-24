30 517 детей приняли в травмпункте Ивано-Матренинской больницы в Иркутске с начала года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Больше 30 тысяч детей стали пациентами травмпункта Ивано-Матренинской детской клинической больницы с начала 2022 года. Точную цифру – 30 517 ( это данные на 14 октября) – подсчитали сотрудники экстренного отделения. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

С чем прибывают маленькие пациенты в травмпункт? Это переломы, ушибы, вывихи, растяжения, раны.

- К сожалению, мы отмечаем, что количество пациентов постоянно увеличивается, - говорит заведующая травмпунктом ОГАУЗ ГИМДКБ Татьяна Преториус. - Если в предыдущие годы к нам обращалось порядка 80-90 детей в сутки, то сейчас средняя обращаемость за сутки - больше 100 человек.

Как отмечают медики, рекорд был установлен в мае 2022 года. За этот месяц врачи помогли 4102 ребятам, если вывести среднее арифметическое, в день сотрудники отделения экстренной помощи принимали по 132-133 несовершеннолетних.

Кстати, травмпункт работает круглосуточно, обратиться в него могут родители с детьми до 14 лет включительно. Стоит отметить, что это касается любых ран, кроме ожогов. С ними детей нужно везти в Ожоговый центр Городской клинической больницы №3.

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