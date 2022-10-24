В Качугском районе обследовали 12 зданий на предмет их культурно-исторической ценности

В реестре выявленных объектов культнаследния сотни наименований Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области проходят государственные экспертизы, нацеленные на обследование объектов культурного наследия народов России. В Качугском районе проверили 12 исторических зданий из 413, чтобы понять, имеют ли они право находиться в реестре. По некоторым из них возникли вопросы.Об этом рассказали в правительстве региона.

- В ходе обсуждения заключений экспертиз была отмечена высокая историко-культурная ценность данных объектов. Вместе с тем, ряд фактов потребовал дополнительного уточнения с выездом на место. После осмотра объектов все вопросы были сняты. Обсуждения заключений экспертиз на регулярной основе будут продолжены и дальше, - заявил глава службы по охране объектов культурного наследия Приангарья Виталий Соколов.

Напомним, в Иркутской области реестр объектов культурного наследия малых народов России включает сотни наименований, как в областном центре, так и в многих других городах. В документе-перечне выявленных объектов культурного наследия 480 страниц.

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