Капремонт продолжается в школе искусств села Бильчир Осинского района.

Школа искусств в селе Бильчир скоро вдохнет новую жизнь и обретет постоянное «место жительство». Раньше дети здесь занимались сначала в одном старом деревянном доме, потом в другом. А теперь же постигать музыкальное и изобразительное искусство ребятишки будут в двухэтажном просторном здании. Игорь Кобзев поручил ускорить работы и провести в нем капитальный ремонт как можно быстрее.

- Очень важно создавать условия, чтобы дети в селах могли получать дополнительное образование и развиваться. Ученики и педагоги должны заниматься в комфортных условиях, - подчеркнул глава региона.

Контракт на проведение обновления школы заключен с подрядной организацией в марте этого года. Сегодня в здании заменены окна, кровля и вентиляция, очищен чердак от мусора, проведена гидроизоляция фундамента, электрика, покрашен фасад. Полностью оштукатурены стены. Общая стоимость работ составила 29 млн рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов.

В обновленном здании школы искусств разместятся классы для занятий по хореографии, инструментального (народные инструменты и фортепиано) и вокально-хорового исполнительства, а также в сфере изобразительного. Заниматься смогут до 80 человек. Кстати, в старом здании работало только художественное отделение, которое было открыто в 1993 году.

- У сельских жителей появятся новые возможности для получения дополнительного образования, - сказала министр культуры региона Олеся Полунина.