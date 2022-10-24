«Слата» запустила новую акцию для покупателей "Крутыши". Фото ООО «Маяк».

Сеть супермаркетов «Слата» запустила новую акцию для покупателей «Крутыши». Она уже полюбилась семьям с детьми, ведь в подарок они получают героев популярных мультфильмов Disney и Pixar. Коллекция состоит из 20 персонажей и ребята уже стремятся ее собрать. «Крутыши» также имеют практическое применение.

- Из «Крутышей можно собрать цепочки и браслеты, сделать заколку, или даже использовать в качестве закладки для книг, брелока или аксессуара для одежды, - рассказала руководитель отдела маркетинга ТС «Слата» Елена Генералова.

Акция «Крутыши», также как и «Колесо фортуны», запущена осенью. «Слата» старается следовать традициям и осенью запускает сезон подарков. К тому же есть еще один повод порадовать покупателей: в этом году компания отмечает 20-летие.

«Крутыши» проводится с 17 октября по 30 ноября. Получить крутыши можно несколькими способами: делать покупки в супермаркетах «Слата» от 500 рублей — покупатель получает в подарок флоупак с игрушкой. Дополнительно также можно получить крутышей при покупке товаров-партнеров со специальным ценником или приобрести их на кассе всего за 49,99р. Кроме этого, можно участвовать в онлайн-играх. Подробности акции на сайте компании www.slata.ru.

- Дети в восторге! - поделилась первыми отзывами о проекте руководитель отдела по связям с общественностью Яна Абалымова. – Мы создали специальный сайт с игрой, так что могут присоединиться родители, бабушки и дедушки и каждую неделю выигрывать по 20 крутышей, мягкие игрушки, сладости, а по завершению акции, 30 ноября, ценные подарки – умную колонку, электросамокат и другие.