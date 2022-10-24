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Общество24 октября 2022 7:54

«Слата» запустила новую акцию для покупателей «Крутыши»

Акция «Крутыши» от «Слаты»: дети получают игрушки, сладости и другие подарки
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
«Слата» запустила новую акцию для покупателей "Крутыши". Фото ООО «Маяк».

«Слата» запустила новую акцию для покупателей "Крутыши". Фото ООО «Маяк».

Сеть супермаркетов «Слата» запустила новую акцию для покупателей «Крутыши». Она уже полюбилась семьям с детьми, ведь в подарок они получают героев популярных мультфильмов Disney и Pixar. Коллекция состоит из 20 персонажей и ребята уже стремятся ее собрать. «Крутыши» также имеют практическое применение.

- Из «Крутышей можно собрать цепочки и браслеты, сделать заколку, или даже использовать в качестве закладки для книг, брелока или аксессуара для одежды, - рассказала руководитель отдела маркетинга ТС «Слата» Елена Генералова.

Акция «Крутыши», также как и «Колесо фортуны», запущена осенью. «Слата» старается следовать традициям и осенью запускает сезон подарков. К тому же есть еще один повод порадовать покупателей: в этом году компания отмечает 20-летие.

«Крутыши» проводится с 17 октября по 30 ноября. Получить крутыши можно несколькими способами: делать покупки в супермаркетах «Слата» от 500 рублей — покупатель получает в подарок флоупак с игрушкой. Дополнительно также можно получить крутышей при покупке товаров-партнеров со специальным ценником или приобрести их на кассе всего за 49,99р. Кроме этого, можно участвовать в онлайн-играх. Подробности акции на сайте компании www.slata.ru.

- Дети в восторге! - поделилась первыми отзывами о проекте руководитель отдела по связям с общественностью Яна Абалымова. – Мы создали специальный сайт с игрой, так что могут присоединиться родители, бабушки и дедушки и каждую неделю выигрывать по 20 крутышей, мягкие игрушки, сладости, а по завершению акции, 30 ноября, ценные подарки – умную колонку, электросамокат и другие.