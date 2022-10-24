Фото: СК России

Две версии крушения СУ -30 в Иркутске 23 октября начали рассматривать в Восточном МСУТ СК России. После крушения правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

Версии крушения СУ -30 в Иркутске 23 октября

- В настоящее время проводится дополнительный осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива, заправленного в самолет, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы, - рассказали в СК России.

Также специалисты провели так называемую выемка летно-технической документации на воздушное судно, допросили руководство и сотрудники авиапредприятия. Сейчас следствие рассматривает две версии крушения СУ -30 в Иркутске 23 октября: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования.

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