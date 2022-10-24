В Иркутске установят 16 камер в парке Инициативной молодежи и на перекрестках

Камеры появятся по 24 адресам Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске установят 16 камер видеофиксации в парке Инициативной молодежи и на пересечении улиц Пушкина, Терешковой и Клары Цеткин. Этот вопрос обсудили во время собрания постоянной комиссии по муниципальному законодательству и правопорядку Иркутска.

- Кроме того, в 2023-2024 годах в Иркутске планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему. Она будет включать подсистемы мониторинга транспортных потоков, светофорного управления, видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС, - рассказали в пресс-службе.

Всего хотят установить камеры по 24 адресам, а также сформировать диспетчерскую службу. На эти задачи выделили больше полумиллиарда рублей, сложенных из федерального и регионального бюджетов. Власти страны направили на реализацию проекта 483 миллиона, в областная казна - 90 миллионов.

Отметим, интеллектуальную транспортную систему еще называют "умной". Камеры смогут по разным алгоритмам фиксировать нарушения правил движения, ДТП, подозрительные вещи и т.д., после - подавать сигнал компетентным ведомствам. Такую систему используют в других регионах.

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